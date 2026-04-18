Ein Teil des Kreishauses in der Germersheimer Stadtmitte wird abgerissen, ein anderer Teil saniert. Und der Landrat bekommt einen neuen Amtssitz – dähäm.

Was wird darüber im Kreis Germersheim diskutiert, ob die Entscheidung, das Kreishaus in Teilen zu verkaufen und abzureißen, richtig oder falsch ist. Und dann zu dem Preis! Das ist doch fast verschenkt. Freuen dürfe sich doch nur die Sparkasse. Die verstecke so das Geld der Leute, weil sie überall Prachtbauten hinstellt – heißt es kreisauf und kreisab.

Ein Dorf hält die Füße still

Nur in einem Dorf ist es verdächtig ruhig. Da ist keine Kritik zu vernehmen, keine Diskussion. Weder zum Abriss des Kreishauses noch zu den Mietkosten für die anzumietenden Gebäude, in die die Mitarbeiter umziehen müssen. Welches Dorf könnte da gemeint sein? Richtig: Rülzheim. Denn das Dorf hat sich in den vergangenen Jahren gemausert. Hat Gewerbegebiete erschlossen, international tätige Firmen in den Landkreis und nach Rülzheim geholt. Es wurde viel gebaut, und bald wird ein lange geplantes Baugebiet verwirklicht.

Kreisverkehre als Indiz

Es wird gemunkelt, nachdem der jetzige Landrat Martin Brandl ebenso wie sein Vorgänger Fritz Brechtel aus Rülzheim stammt und auch wohnt, dass das alles von langer Hand geplant wurde. Rülzheim soll zur neuen Kreisstadt werden. Während Rülzheims Nachbar Bellheim viele Jahre laut in Sitzungen der dörflichen Gremien darüber nachdachte, wie die Gemeinde zum Mittelzentrum werden könnte, sich die Parteien dabei stundenlang die Köpfe heiß redeten, agierten die Rülzheimer ganz städtisch und bereiteten alles im geheimen Kämmerlein vor. So wurde eine IGS mit Oberstufe geschaffen und kräftig Kreisverkehre gebaut. Germersheim, die jetzige Kreisstadt, hat elf Kreisverkehre, Rülzheim bisher vier – doch kommt ein fünfter bald hinzu.

Gibt es neue Ortsschilder?

Dann kam die Katze vor Weihnachten aus dem Sack. Der Landrat zieht mit seinem Sitz nach Rülzheim. Es heißt zwar überall, das sei nur ein Provisorium, bis die Bauarbeiten in Germersheim beendet seien. Doch nichts hält so ewig wie ein Provisorium, weiß jeder Hobbyhandwerker. Also ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Ortsschilder ausgetauscht werden und unter Rülzheim der Schriftzug prangert: Rülzheim, Kreisstadt oder Sitz der Landräte oder Kreis Rülzheim. Und das alles unbemerkt unter den Augen von Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile. Wenn das mal nicht Diskussionsstoff fürs Wochenende ist. Genießen Sie selbiges.