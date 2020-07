Noch immer nicht endgültig geklärt war im Sommer 1970 die Frage des Standorts des künftigen Altersheims in Germersheim. Während der Landkreis um das einstige „Schirrhofgelände“ an der Orffstraße nahe der Kreisberufsschule „neue und nachhaltige Kaufverhandlungen“ führte, wurde gleichzeitig ein Grundstück in „Germersheim West“ als möglicher Ausweichstandort in Betracht gezogen.