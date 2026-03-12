Der Kreis Germersheim lädt zu einem Frauencafé unter dem Motto „Denn das Leben steckt voller Chancen!“ ein. Im Mittelpunkt sollen Themen wie der Wiedereinstieg in den Beruf, die Vereinbarkeit von Familie und Job sowie Möglichkeiten der beruflichen Neuorientierung stehen, heißt es in der Ankündigung. Viele Frauen stellten sich Fragen wie: Welche Chancen bietet der aktuelle Arbeitsmarkt? Welche Fähigkeiten sind gefragt? Wo finde ich passende Kinderbetreuungsmöglichkeiten? Habe ich Anspruch auf eine Weiter- oder Umschulung? – Auf solche Fragen wolle man eingehen. In entspannter Atmosphäre würden hilfreiche Tipps angeboten, Informationen und individuelle Beratung.

Info

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. März, von 10 bis 12 Uhr im Raum 1.05 (1. OG) der Kreisverwaltung, Luitpoldplatz 1 statt. Die Beratungsangebote sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder sind willkommen.