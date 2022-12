Wie vor vier Jahren steckt für die deutschen Fans auch in dieser WM wieder kein Wurm, sondern gleich ein ganzer Feuerwehrschlauch. Die Nationalmannschaft scheidet aus und viele Schaidter ahnten es wohl schon zuvor und blieben dem Public Viewing im Clubhaus des TuS 1908 fern. Wer kam, erlebte dennoch einen spannenden Fußballabend.

Und zwar in der guten Stube des Vereinsheims und nicht in der Arena der angebauten „Grenzgrawehall“. Gerade einmal vier Versprengte hatte es am Sonntag zuvor zum Spiel gegen Spanien dorthin verschlagen, sodass Vorstand Gernot Sambach und seine Truppe auf ein weiteres Experiment verzichteten. Mitglieder der an diesem Abend ohnehin trainierenden 1. Mannschaft sowie der obligatorische Fußball-Stammtisch sorgen beim entscheidenden Spiel gegen Costa Rica an diesem Abend für eine im Schnitt rund zwanzigköpfige Zuschauerzahl.

Jubel und Entsetzen. Foto: MADR

„Es wird knapp, wird aber reichen“

Darunter sind auch so routinierte Experten wie Uwe Heil und Achim Völker. „Es wird knapp, wird aber reichen“, wagt sich Heil zu Spielbeginn aus der Deckung, während Völker den Bedenkenträger gibt: „Ich bin nicht ganz so optimistisch, weil es nach dem, was ich bisher gesehen habe, einfach keine schwachen Mannschaften mehr gibt.“ Als nach wenigen Spielminuten FIFA-Boss Gianni Infantino auf dem Bildschirm zu sehen ist, sind die Urteile eindeutig und fallen mit „der Allerschönste“ oder „der Mafiosi“ eindeutig aus.

Die frühe Führung der Deutschen nehmen die Schaidter dann routiniert zur Kenntnis. Niemand springt auf, nur einer ballt die Faust. „Ich habe schon gerechnet, dass es für acht reichen wird, wenn wir jetzt alle zehn Minuten ein Tor schießen“, sagt Völker mit einem Lächeln. Am Nachbartisch geben sich die Spieler beim Thema „kontrollierter oder unkontrollierter Ball und Abseits“ gegenseitig Regelkunde. „Das pfeift Dir in der Kreisliga keiner, aber bei den Profis“, lautet das bodenständige Fazit.

Nur spärlich besetzt. Foto: MADR

Wer will schon Häppchen?

Überhaupt ist der Fußball hier ganz bei sich. Zu essen gibt es Bratwürste und Sauerkraut mit Kesselfleisch und Brot, weil die Tage zuvor das Schlachtfest stattgefunden hatte. Ein Gedicht. Wer will denn stattdessen tatsächlich Häppchen in einer VIP-Lounge? Das um die Französin Stephanie Frappart erste weibliche Referee-Team der WM-Geschichte ist nur kurz ein Thema. „Da steht kein Linienrichter, sondern eine Linienrichterin“, wird ein Gast aufgeklärt. Auch solle dieser sich weniger auf deren Frisur, „sondern auf’s Fußballspiel konzentrieren!“

Das tun dann auch alle. Und werden angesichts des Spielverlaufs immer unruhiger. Mehrmals wird gestöhnt oder sogar verzweifelt aufgelacht, wenn einem deutschen Spieler mal wieder etwas gelingt. Den Halbzeitpfiff kommentiert Achim Völker so kurz wie zutreffend: „Weiterzittern!“

Verzweiflung. Foto: MADR

Ernüchternder Spielverlauf

Das tun mit Brigitte Kuroczik und Gabi Jöckle auch die beiden einzigen Frauen im Raum. Angesichts des spärlichen Interesses denkt Kuroczik wehmütig an die stimmungsvollen Public Viewings vergangener Turniere zurück, als es hier noch brodelte. Sie hat eine Deutschland-Kappe auf und sich ein Fähnchen zurechtgelegt. Zudem ist ihr Rucksack mit weiteren Fan-Utensilien gefüllt. „Aber kein Mensch will was“, bedauert die nach eigener Wertschätzung „Fußballverrückte“. Bei jedem deutschen Tor haben sich die beiden Damen heute vorgenommen, einen Ouzo zu trinken. Und auch wenn dann in der zweiten Halbzeit noch drei weitere deutsche Tore zu einem dramatischen 4:2-Sieg fallen, werden Kuroczik und Jöckle ohne Ausfallerscheinungen nach Hause kommen. Denn zu ernüchternd ist der Spielverlauf.

Wer es noch nicht war, ist spätestens mit der sich parallel ereignenden Führung der Japaner sowie den Toren der Mittelamerikaner gegen die Deutschen dann auf jeden Fall. „Jetzt kannst du es abhaken“ und „Das langt nicht mehr“ lauten die enttäuschten Reaktionen. Man merkt den Anwesenden an, dass sie von der Entwicklung der Nationalmannschaft mitgenommen sind. Ein wenig Galgenhumor ist zu hören, aber kaum Zynismus.

Entfremdung vom „großen“ Fußball

Die sportlichen Kommentare zeigen, dass die Menschen von dem, was sie sehen, ehrlich mitgenommen sind. Noch in der Halbzeit hatten mit Nico Rinck und Nik Strasser zwei Spieler der 1. Mannschaft über ihre Entfremdung vom „großen“ Fußball einer Weltmeisterschaft gesprochen. Während die FIFA für Rinck nicht mehr die Basis repräsentiere, schaut sich Strasser bei diesem Turnier nur die deutschen Spiele an, „aber kein anderes. Das war bei den früheren Turnieren anders“.

Am Ende bleibt nur noch Enttäuschung. Während die Jüngeren fluchtartig aufbrechen, wird bei den Älteren noch das Geschehene diskutiert. Für Völker ist die Niederlage „ein Spiegelbild dafür, nicht mehr zur Weltspitze zu gehören“. Immerhin steht für Vorstand Gernot Sambach fest, dass die Nationalmannschaft ziemlich weit weg ist und „auf unseren Fußball keinen Einfluss“ hat. So sieht das letztlich auch der Sportsfreund Heil: „Niederlagen muss man hinnehmen. Und eigentlich freue ich mich immer auf unseren Ligafußball, alles andere ist doch nur noch Kommerz.“