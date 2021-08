Fragen und Antworten: Im südlichen Landkreis stehen an diesem Sonntag gleich zwei Wahlen an. In der Verbandsgemeinde Hagenbach wird über einen neuen Verbandsbürgermeister entschieden, in Rheinzabern über eine neue Ortsbürgermeisterin. Die Abstimmungen sind auch Testläufe für die Landtagswahl im kommenden Jahr.

Ein Wahlkampf ist mit viel Aufwand verbunden. Er kostet Zeit und Kraft, er raubt mitunter Nerven, er macht hier und da aber auch Spaß. All diese Erfahrungen haben Iris Fleisch (CDU) und Mario Daum (SPD) in der Verbandsgemeinde Hagenbach sowie Carmen Drexler (SPD) und Alexandra Hirsch (parteilos) in Rheinzabern in den zurückliegenden Monaten gemacht. Der Ball liegt nun bei den Bürgern, die entscheiden müssen, wer die Nachfolge von Reinhard Scherrer (SPD) beziehungsweise Gerhard Beil (CDU) antreten soll.

Wie viele Menschen sind wahlberechtigt?

In Hagenbach dürfen 4280 Personen ihre Stimme abgeben, in Neuburg 2199, in Berg 1627, in Scheibenhardt 511. Daraus ergeben sich für die gesamte Verbandsgemeinde 8617 Wahlberechtigte.

In Rheinzabern dürfen 3955 Menschen ihre Stimme abgeben.

Wo und wann kann gewählt werden?

In den vier Orten der VG Hagenbach gibt es jeweils ein Wahllokal, in dem die Stimme zwischen 8 und 18 Uhr abgegeben werden kann. In Hagenbach sind die Urnen im Kulturzentrum am Stadtrand aufgestellt, in Neuburg in der Schulturnhalle (In der Wörthelache), in Berg in der Gemeinschaftshalle (Waldstraße) und in Scheibenhardt im Bürgerhaus (Hasenweg).

In Rheinzabern erfolgt die Stimmabgabe ebenfalls von 8 bis 18 Uhr in der Turn- und Festhalle (Rappengasse 5a) sowie in der direkt angrenzenden Grundschule.

Wer seine Stimme nicht persönlich vor Ort abgeben möchte oder kann, hat noch bis Mittwoch, 21. Oktober, 18 Uhr (Hagenbach), beziehungsweise 12 Uhr (Rheinzabern) online die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen. In den Rathäusern in Hagenbach und Jockgrim ist dies persönlich noch bis Freitag, 23. Oktober, 18 Uhr, möglich.

Bislang machten laut Reinhold Kuntz, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung, rund 2300 Wahlberechtigte in Hagenbach davon Gebrauch. In Rheinzabern waren es knapp 1300, wie Jockgrims Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) mitteilt.

Die Wahlbriefe können entweder bei der jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltung eingeworfen oder per Post dorthin geschickt werden. In beiden Fällen sollte dies so schnell wie möglich erledigt werden, denn für ein rechtzeitiges Eintreffen der Unterlagen ist der Wähler selbst verantwortlich. Am Wahltag können die Wahlbriefe im jeweiligen Wahllokal bis 18 Uhr abgegeben werden.

Was muss beim Urnengang beachtet werden?

Die Wahl steht im Zeichen der Corona-Pandemie, zumindest der Wahlvorgang an sich. Sowohl in der VG Hagenbach als auch in Rheinzabern gibt es ein – in beiden Fällen weitestgehend identisches – Hygienekonzept, das an diesem Sonntag auch auf dem Prüfstand steht. „Gemeinsam mit Hagenbach sind wir quasi Testlauf für die anstehende Landtagswahl im Frühjahr 2021, die vermutlich auch unter Corona-Bedingungen stattfinden wird“, meint Wünstel.

Das Konzept schreibt einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen vor, vor dem Betreten des Wahlraumes muss sich jeder die Hände desinfizieren, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im jeweiligen Gebäude verpflichtend. Hierbei gibt es jedoch eine Ausnahme: Weil laut Landeswahlverordnung ein Verhüllungsverbot für Wähler gilt, entfällt die Maskenpflicht für die Zeit, in der man sich am Tisch des Wahlleiters aufhält.

Begrenzt ist die Anzahl an Personen in den jeweiligen Wahlräumen. Das Hygienekonzept sieht vor, dass sich dort nur so viele Stimmberechtigte gleichzeitig aufhalten wie Wahlkabinen vorgesehen sind. „Nach der Stimmabgabe (...) sollen die Wahlberechtigten den Wahlraum zügig verlassen“, heißt es dort weiter.

In den Wahlkabinen werden nicht wie gewohnt Stifte ausgelegt. Stattdessen bekommt jeder Wähler einen eigenen Stift zu seinem Wahlzettel dazu. Alternativ dürfen auch eigene Stifte mitgebracht werden. Damit genügend Schreibgeräte vorhanden sind, wurden Tausende Stifte geordert, in Hagenbach waren es laut Kuntz zwischen 3000 und 3500. Die Wahlkabine selbst wird nach jeder Stimmabgabe desinfiziert.

All das sorgt für Verzögerungen, sodass es zu Wartezeiten kommen kann, die länger sind als von bisherigen Wahlen gewohnt.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?

„Wir rechnen damit, dass die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen bereits ab circa 18.30 Uhr eingehen“, teilt Wünstel für Rheinzabern mit. Das vorläufige Endergebnis soll demnach bis etwa 19 Uhr vorliegen.

Weil es in der VG Hagenbach mehr als doppelt so viele Wahlberechtigte gibt, dauert es dort wohl ein wenig länger bis zu ersten Ergebnissen. Kuntz teilt mit, dass „nicht vor 19 Uhr mit ersten Stimmbezirksergebnissen zu rechnen“ ist. Das liege auch daran, dass mit einer hohen Briefwahlbeteiligung zu rechnen sei und diese zunächst abgearbeitet werden muss, bevor die restlichen Stimmen ausgezählt werden.

In beiden Fällen sind die genannten Zeiten unter dem Vorbehalt, dass alles glatt läuft. Muss in einem Wahllokal ein zweites Mal gezählt werden, kann sich das vorläufige Endergebnis natürlich nach hinten verschieben.

Wie kann man von den Ergebnisse erfahren?

Grundsätzlich gilt: Bei der Stimmauszählung hat jedermann Zutritt, sie ist öffentlich. Laut dem Hygienekonzept kann es jedoch passieren, dass der Zugang von Wahlbeobachtern beschränkt wird – und zwar dann, wenn die Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden können.

Ansonsten können die Ergebnisse, sobald sie vorliegen, im Internet nachgelesen werden – für die Wahl in Rheinzabern unter wahl-app.vg-jockgrim.de, für die Wahl in der VG Hagenbach unter www.vg-hagenbach.de.

Info

Alle Informationen zu den beiden Wahlen gibt es unter www.vg-hagenbach.de beziehungsweise wahlen.vg-jockgrim.de.