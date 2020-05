Ich gebe es gerne zu: Ich bin bekennender Fan des Eurovision Song Contest (ESC), der früher „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ hieß. Und eigentlich wäre ich über dieses Wochenende mit einigen Freunden zusammen in Holland beim größten Musikfestival der Welt. Die gemeinsame Reise fällt nun ebenso aus wie das sonst übliche Treffen mit den Freunden vor dem Fernseher samt Buffet voller europäischer Leckereien. Schade!

Nun mag man zum ESC stehen wie man will, aber vielleicht kann er uns in einigen Punkten auch inspirieren. Letztlich ist es ein Wettbewerb und es geht darum, zu gewinnen. Aber es ist ein Wettbewerb, der sich wie ein großes Fest anfühlt. Menschen verschiedener Nationalitäten kommen zusammen und feiern die gemeinsame Begeisterung für die Musik. Und sie feiern zugleich die große europäische Idee. Die Realität sah in den vergangenen Wochen – und leider auch schon vor Corona – an vielen Stellen anders aus: Nationales Denken, geschlossene Grenzen, Kontrollen.

Als Christen glauben wir, dass wir alle einen Gott haben. Und dass wir Menschen seine Kinder sind. Und damit sind wir einander Schwestern und Brüder. Wir sind eine große Familie – trotz aller Unterschiede. Und damit tragen wir auch gemeinsam Verantwortung: für viele Dinge, zuerst aber füreinander.

Als Christen darf es uns zum Beispiel nicht unberührt lassen, was sich in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln abspielt. Es kann uns nicht unberührt lassen, wenn in anderen Ländern Menschenrechte missachtet werden. Wir tragen als Schwestern und Brüder Verantwortung!

Zum Wochenende richten in dieser Kolumne Mitglieder des Pastoralteams der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde Germersheim während der Corona-Krise Worte an die Leser. Thomas Bauer (48) ist Pastoralreferent der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini Germersheim. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Auf den Internetseiten oder per E-Mail gibt es weitere geistliche Impulse der Seelsorger: www.kath-pfarrei-germersheim.de und www.evkirche-germersheim.de.