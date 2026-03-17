Von den geopolitischen Schlachtfeldern in der Ukraine und dem Iran bis vor unsere Haustüre sind es nur ein, zwei Schritte.

Der Weg von den geopolitischen Schlachtfeldern in der Ukraine und dem Iran in die Südpfalz ist kurz. Es braucht nur ein, zwei Schritte: Unternehmen verkaufen weniger, transportieren weniger und schon sinkt der Umschlag am Wörther Hafen, ein 200-Millionen-Projekt fällt weg. Ein Projekt, das auch Geld in die Region gebracht hätte, über kurze Umwege auch in den Haushalt der klammen Stadt Wörth.

Es kann uns also nicht egal sein, wie in den Hauptstädten über Krieg und Frieden geredet und entschieden wird. Wenn uns unser Wohlergehen wichtig ist, müssen wir uns informieren und mitreden. Nicht nur am Wahltag. Bundestagsabgeordnete bieten das ganze Jahr über eine Sprechstunde an, die Parteien sind nicht nur im Wahlkampf im kleinsten Ort vertreten.