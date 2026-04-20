Für den achtjährigen Paul und seine Familie läuft momentan eine Spendenaktion: Paul ist seit seiner Geburt mehrfach schwerbehindert und seine Eltern versorgen ihn zu Hause.

„Die körperlichen Grenzen sind bald erreicht“, berichtet Pauls Mutter Ulrike Malta bei der Benefizveranstaltung, die am Wochenende zugunsten ihrer Familie ausgerichtet wurde. Sie schildert die schwierige bauliche Situation in ihrem Zuhause: Die Familie lebt in einem Reihenhaus. Damit es dort für Paul, der weder stehen, gehen noch selbstständig essen oder trinken kann, weiter sicher bleibt, ist ein Umbau dringend notwendig.

So soll zum Beispiel ein Aufzug eingebaut werden, um das Tragen des Kindes im Haus zu vermeiden und die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen. Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro, von denen die Krankenkasse nur einen kleinen Teil übernimmt. Eine Freundin der Familie initiierte deshalb eine Spendenkampagne, deren Ziel inzwischen fast erreicht ist.

Überwältigt von der Unterstützung

Große Emotionen prägten das Benefizfest „Wir für Paul“, das in der Tulla-Halle in Maximiliansau veranstaltet wurde. Die Familie zeigte sich überwältigt von der enormen Unterstützung, die dort gezeigt wurde. Immer wieder wurden Spenden übergeben, während auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Tanz für besondere Momente sorgte. Organisiert wurde das gut besuchte Familienfest vom Verein „Wir – das Herz von Wörth“ gemeinsam mit der Stadt Wörth sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Neben Speisen und Getränken gab es Spielstationen für Kinder, Kinderschminken und viele Mitmachaktionen.

Ziel der Veranstaltung war es nicht nur, weitere Spenden zu sammeln, sondern auch, ein Zeichen der Solidarität mit Pauls Familie zu setzen. Die große Resonanz bewegte diese tief. „Wir können noch gar nicht fassen, was hier alles passiert“, sagt Ulrike Malta. Pauls Schwester Leonie beschreibt ihren Bruder liebevoll als „humorvoll und lustig“.

Familie ist im Ort fest verwurzelt

Der Achtjährige zeige jedoch auch gut, wenn ihm etwas zu viel wird, so wie die hohe Lautstärke in der Halle, weshalb er lieber draußen spazieren war. Seine Schwester liest ihm gern vor und gemeinsam schauen die beiden auch Fernsehen. Paul besucht eine Förderschule in Landau, seine Schwester geht ebenfalls zur Schule, die Eltern arbeiten beide. Der Pflegealltag sei gut eingespielt und die Familie im Ort fest verwurzelt, was auch der große Besucherandrang beim Benefizfest zeigte.

Im Netz

Mehr zur Spendenaktion gibt es im Internet unter der Adresse https://www.gofundme.com/f/damit-paul-zu-hause-bleiben-kann.

