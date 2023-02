Die „5. Winzer-Service Messe“ ist vom 8. bis 10. Februar jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Messe Karlsruhe. Der Eintritt ist frei. Die laut Veranstalter Deutschlands größte Fachmesse für Weinbau, Kellerwirtschaft, Obstbau und Brennerei, sowie Marketing und Vertrieb lädt alle zwei Jahre nach Karlsruhe ein. Themen sind unter anderem effizienteres Arbeiten im Wein- und Obstbau sowie die voranschreitende Digitalisierung Zur Messe erwartet werden zahlreiche Fachbesucher aus allen deutschen Anbaugebieten und den benachbarten Anbaugebieten. Das Ausstellerangebot richtet sich vor allem an Winzer, Weingüter, Kellereien, Obstbauern, Brenner im Voll- und Nebenerwerb. Neu in diesem Jahr: Schon vorab können sich Interessierte digitalen im digitalen Ausstellerverzeichnis, sowie Waren- und Dienstleistungsverzeichnis unter www.winzer-service.de informieren und planen, welche Stände sie besuchen. Im Anschluss an den Messetag laden zudem erstmals am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr Jungwinzer zum geselligen GetTogether in der Aktionshalle unter dem Motto „Wine, Pizza & House“ ein.