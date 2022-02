Der Winter trifft die in Karlsruhe lebenden Flüchtlingsfamilien, die nun dringend auf der Suche nach Winterkleidung für ihre Kinder sind. Deshalb bittet das Katholische Bildungswerk Christkönig in Rüppurr und das Bildungszentrum Roncalli-Forum um Kleiderspenden für geflüchtete Jugendliche und Kinder. Noch bis zum Montag, 28. Februar, jeweils montags zwischen 10 und 12 Uhr und mittwochs zwischen 13 und 15 Uhr, können Spenden abgegeben werden. Allerdings nicht am Mittwoch, 16. Februar. Gebraucht werden gut erhaltene Kleidungsstücke wie Mäntel, Jacken, Hosen sowie Schuhe und Socken. Die Adresse für die Abgabe ist das Roncalli-Forum in der Kriegsstraße 37.