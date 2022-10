Deutschlands älteste Standseilbahn bringt ab Montag, 7. November, Fahrgäste am Samstag, Sonntag und an Feiertagen auf den Karlsruher Hausberg. Die erste Bergfahrt erfolgt um 10 Uhr. Die letzte Bergfahrt wird um 17.50 Uhr durchgeführt. Wer vom Hausberg den Weg in Richtung Talstation antreten will, kann morgens die erste Talfahrt um 10.05 Uhr oder abends die letzte Talfahrt um 18 Uhr nutzen.