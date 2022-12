Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe etwa 80 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die Polizei war im Stadt- und Landkreis Karlsruhe unter anderem bei Unfallaufnahmen im Dauereinsatz. So etwa auf der B35a bei Forst. Ein Fahrer fuhr in Richtung der A5 und geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Fahrzeug. Durch die Trümmerteile des Verkehrsunfalls wurde ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug leicht beschädigt. Die Fahrbahn war durch den Verkehrsunfall für kurze Zeit nur einspurig befahrbar. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 26.000 Euro. Nach der aktuellen Bilanz erlitten im genannten Zeitraum acht Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 330.000 Euro beziffert.

Beamte der Verkehrspolizei richteten am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Nordstadt eine Kontrollstelle ein. Binnen 90 Minuten kontrollierten die Verkehrspolizisten 60 Fahrzeuge. Gegen zwölf Verkehrsteilnehmer musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da sie trotz schneebedeckter Fahrbahn mit Sommerreifen unterwegs waren.