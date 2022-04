Von dem plötzlichen Wintereinbruch überrascht gewesen sein dürfte ein 23-jähriger Autofahrer aus Germersheim. Er war von Freitag auf Samstag auf der B9 bei Rülzheim unterwegs, als er nach einem Überholvorgang aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn von selbiger abkam, sich überschlug und im angrenzenden Grün neben der Fahrbahn auf dem Autodach zum Stehen kam. Der Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen an der Schulter und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von zirka 10000 Euro.