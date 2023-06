Der neue Vorstand des Ski- und Snowboard-Clubs Leimersheim (SCL) ist mit nur geringfügigen Änderungen weitgehend der alte. Das ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung. Jochen Becht und Alexander Boltz stellten nach vielen Jahren ihre Ämter zur Verfügung. Der SCL blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück und bietet im Winter zwölf Wintersportfreizeiten an. Wieder im Programm ist eine Wochenendfahrt für junge Erwachsene. Im Sommer werden Wanderungen angeboten. Zudem beteiligt sich der SCL an der After-Work-Party des Kulturkreises am 7. Juli und veranstaltet eine Ü30-Dance-Night am 4. November.

Neuwahlen



Vorsitzender und Tourenwart: Holger Gebhart, 2. Vorsitzender: Tobias Wolf, Kassierer: Jürgen Gebhardt, Schriftführer: Florian Runtsch, Ausschuss: Bernd Seyfried (Sportwart), Paul Wolf (Verbandswart), Christian Gebhart (Gerätewart), Alisha Gebhart (Jugendwartin), Lars Knötig (Kassenassistent), Gerhard Zirker (Pressewart), Ramona Benz, Melanie Dambach, Rainer Zenkner, Martin Pfadt, Michael Reichert, Sebastian Dörrler und Carina Panitz. Kassenprüfer: Stefan Wünschel und Bernd Schoproni.