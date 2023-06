Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Biergarten-Wetter – kaum zwei Wochen ist es her, dass die Temperaturen zum Feierabend in die Gaststätten lockten. Der Kälteeinbruch ist für fast alle unangenehm. Doch für viele Gastronomen in der Südpfalz bedeutet er einen neuerlichen Kampf um die Existenz in Corona-Zeiten.

„Jetzt kommt die schlimme Zeit“, prophezeit Monika Rimmel von der „Gockelburg“ in Maximiliansau. Das Sommergeschäft lief noch ziemlich gut. Sie habe eine Genehmigung