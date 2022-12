Um weitere drei oder vier Anlagen erweitert werden soll der Windpark Freckenfeld. Derzeit drehen sich hier bereits sechs Windturbinen. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Ortsgemeinderat bei seiner Sitzung am Montagabend im Gemeindehaus bei zwei Stimmenthaltungen. Thomas Tettman von der Firma Gaia (Lambsheim) hatte zuvor die Möglichkeiten vorgestellt, aber auch aufgezeigt, dass es bis zur Umsetzung des Vorhabens sicherlich einige Jahre dauern werde. Mit dem Bau der Windturbinen und ihrem Betrieb durch die Energie Baden-Württemberg (EnBW) rechnet man erst im Jahr 2026. Zuvor müssen noch der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kandel geändert und weitere Voraussetzungen geklärt werden. Tettmann erinnerte auch an die finanziellen Vorteile für die Ortsgemeinde Freckenfeld selbst, aber auch für die Nachbargemeinden, die in einem bestimmten Umkreis liegen. Die Rede war von einer Abgabe in Höhe von 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde.