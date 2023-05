Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf der Gemarkung der Gemeinde Erlenbach soll ein kleiner Windpark entstehen. Der Ratsbeschluss dazu wurde schon vor längerer Zeit gefasst. Durch Corona ist das Thema in der Öffentlichkeit zwar etwas in den Hintergrund gerückt, es wurde aber weiter daran gearbeitet. Demnächst will Ortsbürgermeister Maik Wünstel die Bürger darüber informieren.

Stand heute wollen der Energieversorger EnBW und Projektentwickler Gaia drei rund 250 Meter hohe Windräder mit einem Rotordurchmesser von 162 Metern vom Typ Vestas V 162 bauen.