Schon am Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, trifft man sich zum Auftakt der Windener Kerwe bei den Sportfreunden Germania im Clubhaus zum Abendessen. Offiziell eröffnet wird die Kerwe dann am Samstag, 14. September, 16 Uhr, im Bürgerhaushof durch den Ortsbürgermeister. Es gibt Freischoppen „solange der Vorrat reicht“. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Lyra aus Freckenfeld. Kaffee und Kuchen bietet der Kirchenchor an. Ab 18 Uhr bewirten die Landfrauen im Bürgerhaus mit zahlreichen Speisen, auch mit vegetarischen Gerichten. Der Kerwe-Gottesdienst der protestantischen Kirchengemeinde findet am Sonntag, um 10.30 Uhr am Gänsebrunnen statt (bei Regen in der Kirche). Fürs Mittagessen sorgt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr mit einem reichhaltigen Angebot. Auf Karussell-Freifahrten freuen dürfen sich alle Kinder am Kerwemontag ab 16 Uhr. Zum Kerweausklang trifft man sich zum „Pfälzer Abend“ von Landfrauen und Sportverein im Bürgerhaus bei Leberknödel, Bratwurst, Saumagen und Schupfnudeln. An allen drei Tagen steht im Hof des Bürgerhauses nicht nur ein Kinderkarussell, sondern auch ein Süßwarenstand. Zudem darf man sich beim Entenangeln versuchen.