Seit vergangenem Freitag ist der die Queich begleitende Willy-Brandt-Weg zwischen Bismarck- und Hauptstraße in Germersheim wieder begehbar. Die Arbeiten, die laut Beigeordnetem Sascha Hofmann im September vergangenen Jahres begonnen wurden und im Januar abgeschlossen sein sollten, haben sich etwas verzögert. Ein Grund sei gewesen, dass der Zustand des auf Stelzen verlaufenden Weges schlechter gewesen sei, als ursprünglich angenommen. Dass der Rostbefall stärker war, habe sich aber erst im Verlauf der Arbeiten gezeigt. Hinzugekommen seien Lieferschwierigkeiten beim Bodenbelag, dem gleichen übrigens wie er auch auf der Brücke zum Fachmarktzentrum im ehemaligen Lazarettgebäude verbaut ist. Laut Hofmann liegen die Kosten über dem Plan aufgrund der allgemeinen starken Preissteigerungen. Genaue Zahlen könne er allerdings nicht nennen, weil noch nicht alle Rechnungen vorlägen. Zudem seien noch Mängel zu beheben an dem Weg, wofür dieser aber nicht mehr gesperrt werden müsse.

Queich von Müll befreit

Ein Germersheimer kritisiert in einem Schreiben an die RHEINPFALZ, dass die Stadt es versäumt habe, das Queichbett zu reinigen während es wegen der Bauarbeiten weitgehend trocken lag. Nicht nur Fahrräder, Autoreifen und Plastikmüll fänden sich darin. Zudem wäre vor der Vegetationszeit ohne großen Aufwand ein Gehölzschnitt möglich gewesen. Hofmann erwiderte auf Anfrage, dass die Stadt ihren Beitrag geleistet und soweit möglich Müll herausgeholt habe. Ansonsten sei die Queich ein Gewässer zweiter Ordnung, infolgedessen die Kreisverwaltung in erster Linie für dessen Pflege verantwortlich.

„Die untere Wasserbehörde hat vor wenigen Tagen ein Angebot für die Reinigung der ’Stadtqueich’ (Entnahme und ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen) in diesem Bereich eingeholt“, informierte die Kreisverwaltung am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Auftrag hierfür sei zwischenzeitlich erteilt und umfasse auch den Abschnitt zwischen Bismarck- und Hauptstraße. Mit den Arbeiten werde voraussichtlich in der zweiten oder dritten Maiwoche begonnen. Da die Queich in diesem Gebiet verbaut sei, müssten die Arbeiten von Hand ausgeführt werden. Hierzu würden Arbeiter mit Greifzangen den Müll sammeln.