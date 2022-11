Herbstzeit ist Jagdzeit und somit herrscht Hochsaison für Fleisch von Reh, Hirsch und Wildschwein. Die Forstämter der Region bieten wieder verschiedene küchenfertige Wildprodukte an. Wo gibt’s was zu kaufen?

Mit dem Verzehr von Wildbret anstelle von Fleisch aus konventioneller Haltung profitierten auch Wald und Klima, so Landesforsten Rheinland-Pfalz. Zudem biete keine menschliche Haustierhaltung eine artgerechtere Unterbringung als die Natur selbst. Das Wild werde in seiner natürlichen Umgebung erlegt. Transport- und Schlachtstress bleibe den Tieren somit erspart. In Wald und Feld sei der Tisch mit vitamin- und mineralstoffreicher Kost großzügig gedeckt. Das sorge für viele Mineral- und Vitaminstoffe und einen geringen Fettanteil im Wildfleisch, zählen die Forstämter Vorteile auf.

Info



Das Forstamt Annweiler, Friedrich-Ebert-Straße 7, bietet an den Freitagen 25. November und 16. Dezember, jeweils von 16 bis 18.30 Uhr Rotwild (Hirsch), Reh, Wildschwein, Wildschweinschinken, Wildbratwurst und -salami an. Infos gibt’s unter Telefon 06346 30010 oder per E-Mail an forstamt.annweiler@wald-rlp.de.

Das Forstamt Haardt im Westring 6 in Landau hat seinen Wildverkauf immer montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Dort gibt’s Wildbret von Reh und Wildschwein als ganzes Stück auf Vorbestellung, Wildschwein ganzjährig und Reh von Mai bis Januar. Infos gibt’s unter Telefon 06341 92780 und per E-Mail an forstamt.haardt@wald-rlp.de.