Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweiter Fall von Wildfrevel? Nachdem am Gründonnerstag Tierkadaver und Fallen bei einer Jagdhütte in Neupotz gefunden wurden, berichtet eine Spaziergängerin von Fell- und Knochenresten von „mindestens drei Wildschweinen“ am Ostermontag im Feld zwischen Rülzheim und Hördt.

„Die beschriebene Jagdhütte liegt im Neupotzer Wald“, teilt der Leimersheimer Jagdpächter Georg Trapp mit. Die Ortsbeschreibung „zwischen Leimersheim und Neupotz“