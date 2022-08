Wildschweine kreuzten am Mittwochmorgen im Kreis Karlsruhe die Bundesstraße 293 zwischen Jöhlingen und Berghausen. Hierdurch kam ein Leichtkraftradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer, ein Auto wurde durch die Wildschweine beschädigt. Der 54-jährige Fahrer des Leichtkraftrades fuhr mit seinem Leichtkraftrad gegen 5.30 Uhr auf der B 293 von in Richtung Berghausen. Vor ihm fuhr ein 60-jähriger Autofahrer. Plötzlich querte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn von rechts nach links. Trotz einer sofortigen Bremsung konnte der Autofahrer eine Kollision mit den Tieren nicht verhindern. Diese rannten weiter und wurden von dem Leichtkraftrad erfasst. Der Leichtkraftradfahrer hatte in diesem Moment das Auto überholen wollen. Durch die Kollision mit den Wildschweinen stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B293 gesperrt werden. Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Offenbar unverletzt blieben die Wildschweine, die nach dem Unfall in den Wald flüchteten.