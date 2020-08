Am Samstag, 15. August, ist Mariä Himmelfahrt. Anlässlich dieses Feiertages ist es bei den Katholiken Tradition, aus bestimmten Kräutern einen Würzwisch zu binden, der dann in der Kirche geweiht wird. Damit auch jeder die richtigen Pflanzen findet, lädt Johanna Thomas-Werling, Natur- und Landschaftsführerin, zu einer zwei- bis dreistündigen Wildpflanzenführung in den Jockgrimer Feuchtwiesen ein. Auf der Tour zeigt sie den Teilnehmern, welche Kräuter verwendet werden, wo diese wachsen und wozu sie volksheilkundlich verwendet werden können.

Termin

Wildpflanzenführung in Jockgrim am Samstag, 15. August, ab 14 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz unterhalb der Stadtmauer. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Anmeldung bei Johanna Thomas-Werling, Telefon 06341 6740713, E-Mail: jotho-werl@web.de.