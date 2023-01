Werden Hecken geschnitten, ruft das in Rülzheim oftmals Naturschützer auf den Plan. Aus dem Grund hat die Verwaltung wohl angekündigt, dass der Bauhof im Januar Pflegearbeiten links und rechts des Feldweges Richtung Aussiedlerhof Paul Gärtner in Bellheim durchführt. Ziel sei der Erhalt der Biodiversität. Um das Überaltern der Wildpflanzenhecken zu vermeiden, seien die Arbeiten nötig. Dazu gehöre die Entfernung von baumartig auswachsenden Gehölzen und Pflegeschnitte. Die Mitarbeiter „wurden eigens zum Thema Biotoperhalt geschult“, so Bauhofleiter Bernhard Mohr. Er beantwortet auch Fragen zu den Pflegearbeiten unter b.mohr@ruelzheim.de oder 07272 7002-1091.