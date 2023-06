Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Motiv für den Mord an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz soll die Verschleierung von Wilderei gewesen sein. Spielt Wilderei denn auch in südpfälzischen Wäldern eine Rolle? Forstamt, Jagdbehörde und Polizei haben zwar eine klare Antwort, betonen jedoch, wie vielschichtig das Phänomen der Wilderei ist.

„Das Thema Wilderei ist unglaublich facettenreich“, sagt die Leiterin des Forstamts Bienwald. Im ersten Moment denke man gerade jetzt an Menschen, die illegal jagen, meint Astrid