Seit Anfang der Woche gab es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim fünf Wildunfälle. Dabei wurde laut Polizei glücklicherweise kein Autofahrer verletzt, es blieb bei Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei die Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldzonen auf den Landstraßen besondere Gefahrenschwerpunkte darstellen. Hier sei mit regelmäßigem Wildwechsel zu rechnen, so die Polizei. Autofahrer sollten dort das Tempo drosseln.