In Wikipedia kann grundsätzlich jeder Beiträge verfassen. Allerdings gibt es Kontrollmechanismen. „Es gibt keine Barriere für Neu-Anmeldungen“, sagt der Nutzer Mautpreller. Er ist selbst seit 17 Jahren Wikipedia-Autor und auf die Diskussion über den SS-Offizier aufmerksam geworden. „Für normale Leser sind Beiträge von Neu-Usern erstmal unsichtbar, bis sie gesichtet sind.“ Es gebe „eine ganze Menge Leute, die spezialisiert sind, ungesichtete Edits anzuschauen.“ So soll Missbrauch vermieden und Seriosität gewährleistet werden. „Offensichtlicher Vandalismus wird zurückgesetzt“, erklärt Mautpreller. Zudem seien Werkzeuge programmiert, die Formeln wie „Sieg Heil“ herausfiltern.

Wenn jemand einen Artikel ändern will, sollte er oder sie das auf der dazugehörigen Diskussionsseite kommentieren und begründen. Werden Einträge ohne Begrünung oder Beleg geändert, werde das „mit einiger Sicherheit zurückgesetzt“, so Mautpreller. Nutzer, die Änderungen vornehmen, erscheinen in der Versionsgeschichte eines Artikels. Auch hier sind Kommentare möglich. Letztlich entscheide so die Community, die sich für ein bestimmtes Thema interessiert, über die Inhalte und Änderungen. Die Diskussion der Wikipedianer über den SS-Offizier ist unter dem Pfad „Autorenportal - Redaktionen - Geschichte-Westheim“ zu finden.