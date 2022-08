Die Feuerwehrleute kommen nicht zur Ruhe: Im Moment bekämpfen sie einen Brand zwischen Kuhardt und Neupotz. Der Alarm ging laut Polizei Germersheim kurz vor 18 Uhr ein. Das Feuer habe sich auf einer abgemähten Rasenfläche nahe des Kieswerks entzündet. Die Löscharbeiten dauern an. Derzeit kommt es, auch aufgrund der Trockenheit, vermehrt zu Flächen- und Waldbränden. Am Dienstagabend war die Feuerwehr zu einem kleinen Wiesenbrand unweit des Skaterparks in Germersheim ausgerückt. Am Montag hatten sich Flammen entlang der Rheinzaberner Bahnlinie auf rund 30.000 Quadratmetern ausgebreitet.