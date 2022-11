Die weltberühmten Wiener Sängerknaben machten vor einem halben Jahrhundert auf einer Konzertreise auch Station in der Rheinstadt Germersheim. Auf dem Programm in der Aula der Kreisberufsschule stand damals unter anderem die Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Damaligen Presseberichten zufolge entfachten die jungen Sänger unter dem Publikum in der ausverkauften Aula „wahre Begeisterungsstürme“.

Als Besonderheit ist aus heutiger Sicht zu vermerken, dass alle 24 Sängerknaben ausschließlich bei privaten Gastgebern in Germersheim untergebracht waren, bevor sie am folgenden Tag, dem 10. November 1971, zu ihrem nächsten Auftritt weiterreisten.