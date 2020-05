Die Urgroßeltern haben Sehnsucht – die Urenkel auch. Seit Weihnachten haben Inge und Berthold Feldmann aus Ottersheim ihre beiden Urenkel Benjamin (4 Jahre) und Maximilian (2 Jahre) nicht gesehen. Dann das Wiedersehen vor wenigen Tagen.

„Erst waren wir ganz normal krank, also Grippe, Angina und was die Kinder halt so mitbringen, dann kam Corona“, erzählt Mutter Cathrin Feldmann, die mit ihren Sprösslingen in Vollmersweiler lebt. Telefon und Internet könnten das Bedürfnis, sich zu sehen, auf Dauer nicht auffangen, sagt sie. Als die Nachfragen der Jungs immer drängender wurde, hat sie sich etwas einfallen lassen und kurzerhand die Fahr- beziehungsweise Laufräder der Kinder ins Auto gepackt. „Wir fahren nach Ottersheim und überraschen die Urgroßeltern.“

Die Freude war riesig

Gesagt – getan. Von unterwegs hat sie bei ihren Großeltern angerufen und sie gebeten, in den Garten zu kommen. „Die Kinder haben sich so gefreut, die Stimmung im Auto war super.“ Kurz darauf waren sie und die Jungs hinter der Gartenmauer angekommen. Und man konnte sich endlich mal wieder sehen. „Die Freude bei allen war riesig“, erzählt Cathrin Feldmann. Mit der Gartenmauer als Abstandshalter zwischen sich, haben die Jungs von ihren neuesten Erlebnissen berichtet – der Blutenase, weil einer vom Sofa gefallen war, oder vom Traktor, den sie von Zuhause aus beobachten können, wie er auf dem Feld seine Runden dreht.

Mit Trick Abstand gewahrt

Die Urgroßeltern Inge und Berthold Feldmann ihrerseits haben gestaunt, wie groß die beiden Urenkel seit Weihnachten geworden sind und welche Fortschritte sie schon wieder gemacht haben. Für die Einschränkungen, um die betagten Urgroßeltern zu schützen, haben alle Verständnis, aber schwer ist es doch. Die Räder mitzunehmen war ein kleiner Trick. „Auf die muss man ja aufpassen und deshalb konnten wir nicht ins Haus. Außerdem wollten die Jungs nach einiger Zeit weiterfahren“, verrät Cathrin Feldmann. Die Gartenmauer als Strategie gegen Corona hat sich inzwischen auch beim Besuch einer Freundin bewährt. Und die Urgroßeltern müssen auf den nächsten Gartenmauerbesuch bestimmt keine fünf Monate warten.