Neupotz. Ohne die Mitarbeiter vor Ort, die „Freien“, würden viele Informationen an der RHEINPFALZ-Redaktion vorbei gehen. Als Dankeschön lädt die Chefredaktion regelmäßig zu Mitarbeiterversammlungen ein. Nach langer Corona-Pause war es am Dienstag wieder soweit.

Von Nicole Tauer

Auch die Welt der Tageszeitung verändert sich. Längst gibt es Artikel nicht nur gedruckt, sondern auch auf der Website der RHEINPFALZ. Die sozialen Medien wollen bedient sein, das Verhalten der Leser hat sich verändert. Darüber sprachen am Dienstagabend Chefredakteur Michael Garthe und der Stellvertretende Chefredakteur Andreas Bahner mit den freien Mitarbeitern und dem Redaktionsteam der „Germersheimer Rundschau“ in der Polderscheune in Neupotz.

Das Treffen hatte wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden müssen. Umso schöner war es, dass nun ein Teil der freien Mitarbeiter der Einladung folgen konnte. Gesprächsstoff gab es reichlich, schließlich hatten auch die Mitglieder der Redaktion Germersheim-Wörth ihre „Freien“ über zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Und gemeinsam an einem Tisch und bei einem Glas Schorle besprechen sich Themen einfach am besten.

Unser Bild zeigt von links nach rechts, beginnend mit der vorderen Reihe: Hannes Blank, Linda Engel, Monika Bögelspacher, Margit Dressel, Nicole Tauer (Redaktionsleitung), Natascha Ruske (Redaktion), Silke Schlindwein (Redaktion), Willy Storck. In der mittleren Reihe Hartwig Humbert, Edgar Schnell, Jörg Petri (Redaktion), Michael Garthe (Chefredakteur), Michael Gottschalk (Redaktion), Janina Croissant, Thomas Fehr (früherer Redaktionsleiter), Andreas Bahner (stellvertretender Chefredakteur), Alfred Gadinger. In der dritten Reihe Fritz Hock, Louis Fichtenkamm, Andreas Betsch, Andreas Lapos (Redaktion), Markus Burck, Sven Scherz-Schade, Joachim Paul, Barbara Eichenlaub und Winnie Heck.