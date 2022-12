Nach pandemiebedingter Pause findet vom 8. bis 11. Dezember im Regierungspräsidium am Rondellplatz wieder die Weihnachtsmesse „Kunst Handwerk Design“ statt. Wie zuvor gemeinsam veranstaltet vom Regierungspräsidium und dem Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg (BdK). Über 30 Kunsthandwerker aus den Gewerken Schmuck, Keramik, Papier, Holz, Textil und Flechtwerkgestaltung nehmen daran teil – vornehmlich aus Baden-Württemberg, aber auch aus anderen Bundesländern sowie dem angrenzenden Ausland. Im Foyer wird es eine Sonderpräsentation „Flechtwerk“ mit Einblicken in eine der ältesten handwerklichen Fertigkeiten der Menschheit geben sowie Vorführungen der Kunsthandwerkstechnik geben. Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.