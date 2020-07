Am 3. August eröffnet die Deutsche Post in der Hauptstraße 27 in Rheinzabern eine neue Postfiliale. Der regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post, Bernd Dietrich: „Wir sind zufrieden, dass wir hier in Rheinzabern in der Hauptstraße eine neue Postfiliale eröffnen können. Es ist für uns eine Zwischenlösung, da wir weiter eine Partnerin, einen Partner suchen werden. Doch für die Bürger gibt es erst einmal ab dem 3. August wieder eine Post.“ Die Postfiliale hat neben Brief- und Paketdienstleistungen auch die Ausgabe von benachrichtigten Briefen und Paketen im Angebot. Post-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie Samstag