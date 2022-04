Der traditionelle „große“ Ostergarten war aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Dennoch lässt sich im Pestalozzihaus der protestantischen Kirchengemeinde auch in diesem Jahr der letzte Weg Jesu miterleben. Mit Figuren in liebevoll gestalteten Szenen, Erinnerungen von Zeitzeugen, Musik und einem gemeinsamen Abendmahl.

Am 20. März wurde der Ostergarten eröffnet. Seither haben rund 600 Menschen die Passions- und Ostergeschichte im Pestalozzihaus erlebt. Die Kinder der benachbarten Grundschule waren da, ebenso die älteren Jahrgänge aus den örtlichen Kitas und die Konfirmanden aus Maximiliansau und den benachbarten Gemeinden. Ansonsten lasse der Zuspruch aber etwas zu wünschen übrig, sagt Pfarrerin Ariane Guttzeit. Einzelpersonen oder Gruppen können an den Wochenenden oder Feiertagen um 14, 15.30 und 17 Uhr vorbeischauen oder auch Sonderführungen buchen. Ein Weg, der sich auf jeden Fall lohnt.

Eine knappe Stunde dauert die Führung, die von Pfarrerin Guttzeit oder einem Mitglied des Presbyteriums sehr lebendig gestaltet wird. Gestartet wird am Stadttor von Jerusalem auf dem wöchentlichen Markt. Man verfolgt den Einzug von Jesus in die Heilige Stadt, das Passahfest, Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern, den Verrat durch Judas, die Verurteilung durch Pontius Pilatus, Kreuzigung, Auferstehung und zum Abschluss ein gemeinsames Abendmahl.

Die einzelnen Stationen mit den vielen in Handarbeit gestalteten Puppen sind sehr detailreich gestaltet. Da lohnt sich das Verweilen, ein genauer Blick. Zeitzeugen erzählen von den letzten Stunden Jesus, entweder vorgelesen von der Pfarrerin oder einem Presbyter oder vom Band. Viele Szenen wurden von den Mitgliedern des Presbyteriums vertont, dazu gibt es Musik, die der jeweiligen Szene angemessen ist. Etwa, als sich der Himmel nach der Kreuzigung von Jesus verdüstert und die zuvor in verächtlichem Ton über den „König der Juden“ sprechenden Römer plötzlich in Ehrfurcht erstarren.

Ein Abendmahl mit Brot und Trauben vor dem Andachtskreuz beendet den Osterweg. Wer will, kann zum Abschluss noch einen Wunsch, ein Gebet oder seine Gedanken auf einen Zettel schreiben und in die vor dem Kreuz aufgebaute Mauer stecken. So endet ein Osterausflug, der auch tatsächlich etwas mit Ostern zu tun hat.

Einzelbesucher können an den Wochenenden und Feiertagen um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr eine Führung reservieren. Nach Absprache kann mit einer Kleingruppe oder einer Familie (mindestens 5 Personen) eine Führung gebucht werden). Unter der Woche ist dies auch ganztägig möglich. Pro Führung sind maximal 15 Personen erlaubt. Telefon 07271 4777 oder per E-Mail an pfarramt.maximiliansau@evkirchepfalz.de.

