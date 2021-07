Es gibt sie wieder: Die Open-Air Konzerte auf der Brunnenplatz-Arena vor dem Dorfladen in Freckenfeld. Nach der Zwangspause, bedingt durch die Corona-Pandemie, will der Verein wieder durchstarten, natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln.

Die erste Runde beginnt am Donnerstag, 29. Juli und noch einmal am Freitag, 30. Juli mit der Band „HeggMac“ aus Karlsruhe. Deren „HeggMac Touch“ garantiert absolutes Live Feeling, verspricht der Dorfladenverein als Veranstalter. Die Musiker, die ohne feste Gage spielen und während des Konzertes nur den „berühmten Hut herumgehen lassen“ präsentieren an beiden Tagen ihren „FeierabendBlues“. Außerdem sorgt der Freckenfelder Chor „Singfonia“ beim Konzert am Freitag mit eigenen Einlagen zur Bereicherung des Programmes.

Die Open Air Konzerte werden am Donnerstag, 19. August mit Partymusik der „Grombacher“ fortgesetzt. Diese Band ist auf dem Brunnenplatz erstmals zu hören. Sie schaffen es, „16-Jährige ausflippen, 30-Jährige bei Balladen träumen und 70-Jährige bei Rocksongs auf den Tischen tanzen zu lassen“, wird jedenfalls versprochen. Und schließlich kommt am Donnerstag, 2. September „Freestyle“ aus Wörth mit Rock, Beat und Oldies zum Brunnenplatz. Diese Band kennt man hier schon, schließlich hatte sie schon 2019 hier ihren ersten Auftritt. Zum Abschluss der Reihe ist auch noch ein Blasmusik-Konzert der Spielvereinigung der Musikvereine Freckenfeld-Büchelberg geplant. Die Bewirtung bei allen Veranstaltungen übernimmt der Dorfladenverein und beginnt jeweils um 17.30 Uhr.