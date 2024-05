Seit Ende der Corona-Pandemie sind wieder mehr Menschen auf den Straßen unterwegs. Das zeigt sich ganz deutlich an der Grenze zu Frankreich. Allerdings gibt es eine Ausnahme.

Im Laufe der Corona-Pandemie wurden im Kreis Germersheim deutlich weniger Autos als zuvor gezählt; das ergibt ein Blick auf die Zahlen der Dauerzählstellen, die die Bundesstraßenverwaltung eingerichtet hat. Mit dem Ende der Pandemie wächst der Verkehr wieder.

Ganz deutlich zeigt sich der Zusammenhang an der Zählstelle auf der Bienwald-B-9 am Grenzübergang Lauterburg. Dort brach der Pkw-Verkehr 2020 mit einem Rückgang von 30 Prozent gegenüber 2019 geradezu ein. 2021 ging der Verkehr noch weiter zurück. Erst 2022 brachte die Rückkehr zur Normalität und ein Plus von fast 40 Prozent. Das dürfte alleine der Wiederaufnahme der Ausflugs- und Urlaubsfahrten geschuldet sein. Die kurzzeitigen Einschränkungen für Pendler während der Corona-Pandemie hatten jedenfalls keinen spürbaren Einfluss.

Europäischer Transit durch den Bienwald

Für den Freizeitverkehr scheint die Bienwald-B-9 im übrigen auch von überregionaler Bedeutung zu sein, wie die vielen Kennzeichen aus der Schweiz oder den Benelux-Staaten zeigen, die dort zu beobachten sind. Große Bedeutung hat die Strecke durch den Bienwald auch für den internationalen Schwerverkehr: Die Lastwagen haben dort mit fast einem Drittel einen extrem hohen Anteil.

Homeoffice dämpft Anstieg

An den meisten anderen Zählstellen (A65 Kandel, B9 Schwegenheim, B 10 Rheinbrücke Wörth) hat die Zahl der Fahrzeuge ebenfalls zugenommen. Mit 5 bis 10 Prozent sind die Steigerungen aber lange nicht so hoch wie am Grenzübergang Lauterbourg. Auffallend ist dabei, dass trotz der Steigerungen die Verkehrsmenge noch weit entfernt ist von dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Da es sich durchweg um Strecken mit einem hohen Anteil an Berufspendler handelt, ist er nächst liegende Gedanke: Homeoffice.

Rheinbrücke Germersheim: Zahlen tanzen aus der Reihe

Aus der Reihe tanzen die Zahlen auf der Rheinbrücke Germersheim. Dort geht der Verkehr nämlich weiter zurück, 2022 im Vergleich zu 2021 sogar um rund 10 Prozent. Der nächstliegende Gedanke hier erweist sich als Irrtum: Es gab 2022 keine nennenswerten Baustellen auf beiden Seiten der Brücke, so die Auskunft der zuständigen Straßenämter. Bleibt die Beobachtung, dass offenbar viele Fahrer während der Sanierung der Rheinbrücke Wörth-Karlsruhe auf die Rheinbrücke Germersheim ausgewichen sind. Möglicherweise bleibt ein Teil der Fahrer bis heute auf der Ausweichroute und ein Teil kehr auf seine alte Strecke zurück.