Karlsruhe. Die Pause war wegen Corona lang. Doch ab Mai bietet das Naturkundemuseum Karlsruhe wieder Kinder- und Forscherkurse an. Es gibt außerdem Ausstellungen, Vorträge und Exkursionen für Erwachsene und Familien.

„Bernstein – Gold der Meere“ heißt es jeweils um 15 Uhr am 3., 4. und 18. Mai für sechs bis siebenjährige Kinder und am 17. Mai für Kinder bis zu zehn Jahren. Im Kurs wird erklärt, wie Bernstein entstand und warum er für Urzeitforscher so wichtig ist. Zudem schleifen und polieren Kinder rohe Bernsteinstücke selbst. „Zähne – was das Gebiss über die Ernährung verrät!“ heißt das Thema im Forscherkurs am Donnerstag, 19. Mai. Neun bis Elfjährige lernen unter anderem, was der Giftzahn der Nashornviper und der Hauer des Wildschweines gemeinsam haben. Eine Anmeldung zu den Kursen unter der Telefonnummer 0721 1752111 ist erforderlich.

Immer donnerstags im Mai und zusätzlich am Freitag, 6. Mai., von 14 bis 16 Uhr lädt die Offene Werkstatt unter dem Motto „Erforsche die Natur“ Familien zum Mitmachen ein. Des Weiteren läuft derzeit noch die Große Landesausstellung „Neobiota – Natur im Wandel“ im Naturkundemuseum. Dazu gibt es im Mai Sonderveranstaltungen wie etwa eine Abendführung, verschiedene Exkursionen sowie eine Familienführung am Muttertag, 8. Mai, unter dem Titel „Muttertag – tierische Mamas.“ Auch hier ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

Info



Weitere Infos zu Kursen, Sonderausstellungen sowie der erforderlichen Anmeldung im Netz unter www.smnk.de.