„Wir müssen auch im Jahr 2021 unser Loschter Handkeesfescht absagen. Eine Verschiebung auf einen anderen Termin in diesem Jahr ist weder angedacht noch geplant.“ Das teilte am Dienstag der Loschter Handkeesfeschtverein mit. Leider ließen die vorliegenden Informationen und Erkenntnisse zur Corona-Pandemie keine andere Entscheidung des Beirates des Loschter Handkeesfescht zu. Wegen Corona wird das Traditionsfest im Maiblumenwald nun zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Ex-Vorsitzender tritt aus Verein aus

Ferner informierte der Verein, dass sein langjähriger Vorsitzender Michael Gloss zum Ende des vergangenen Jahres sein Vorstandsamt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat und mit seiner Frau Christa aus dem Verein ausgetreten ist.