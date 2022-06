Nach zweijähriger Zwangspause gibt es beim Musikerheim in Freckenfeld wieder ein Johannisfeuer. Der Musikverein Lyra lädt hierzu für Samstag, 25. Juni, ab 18 Uhr ein und bietet nicht nur Getränke, sondern auch Flammkuchen in verschiedenen Variationen an. Die Spielgemeinschaft Freckenfeld/Büchelberg unterhält musikalisch. Dann, bei Einbruch der Dunkelheit, wird das traditionelle Johannisfeuer entzündet.