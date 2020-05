Wenn auch die Auflagen umfangreich sind, so werden ab dem kommenden Wochenende in der Pfarrei Sel. Paul Josef Nardini Germersheim wieder Gottesdienste gefeiert. Die ersten Gottesdienste werden am Samstag, 16. Mai, um 18.30 Uhr in Sondernheim sowie am Sonntag, 17. Mai, um 10.30 Uhr in Germersheim und Lingenfeld gefeiert. Der Zugang zu den Gottesdiensten ist jedoch bis auf weiteres begrenzt. Das sind für Germersheim 60 Personen, für Lingenfeld 48 Personen und für Sondernheim 30 Personen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist daher zwingend erforderlich! Wer an einem Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich in der betreffenden Woche zu den Bürozeiten im Pfarramt Germersheim bis freitags, 11 Uhr, angemeldet haben (für Christi Himmelfahrt bis mittwochs). Zudem werden die Kontaktdaten gebraucht, um ggf. die Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Die Mitfeiernden haben einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Info und Termine



Homepage der Pfarrei: www.kath-pfarrei-germersheim.de