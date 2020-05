Am Pfingstwochenende finden zum ersten Mal wieder Gottesdienste in der St. Georgskirche statt. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, feiert die Gemeinde um 10 Uhr einen Gottesdienst, der vom Bläserensemble Bad Dürkheim/Grünstadt gestaltet wird. Am Pfingstmontag findet um 18 Uhr ein musikalischer Abendgottesdienst statt.

Am Klavier spielen Wolfgang Heilmann und Thomas Scherb, sie begleiten die Sopranistin Johanna Prielmann und den Tenor Georg Kalmbach. Um den Abstandsvorschriften gerecht zu werden dürfen in der Kirche nur 48 Personen teilnehmen.

Wer zu den Gottesdienst kommen möchte, muss sich per E-Mail im Gemeindebüro anmelden unter prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de. Telefonisch unter 07275 1297. Name, Adresse, Telefonnummer und Emailadresse müssen angegeben werden. Die Daten werden 21 Tage nach dem Gottesdienstbesuch vernichtet. Ein spontaner Gottesdienstbesuch ist nicht möglich. Im Gottesdienst ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. Weitere Infos unter www.prot-kirche-kandel.de.

