Die Geschichte des Kaffees entdecken oder sich über die Erdgeschichte informieren. Dies geht nun wieder persönlich im Naturkundemuseum am Friedrichsplatz. Allerdings natürlich nur unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Das Abgespeckte Programm der Führungen sieht vor, dass Einzelpersonen oder Kleingruppen bis 15 Personen nach Voranmeldung an den Führungen teilnehmen können. Es gilt weiterhin die Maskenpflicht sowie die Abstands- und Hygieneregeln.

Geplant sind einstündige Führungen durch die Sonderausstellung „Kosmos Kaffee“ (mit Kaffeeröstung) am 25. Juli, 8. und 22. August sowie am 5 September jeweils um 11 Uhr als Sonntagsführung für Familien und um 12 Uhr für Erwachsene.

30-minütige Kurzführungen durch Dauerausstellungen soll es an den Sonntagen 18. Juli („Uraltes Leben – ein Blick in die Erdgeschichte“) und im August am 1. („Minerale und ihre Verwendung“), 15. („Unruhige Erde – Vulkane und Erdbeben“) und 29. („Die bunte Welt der Insekten“) jeweils um 11 Uhr für Familien und um 12 Uhr für Erwachsene.

Info

Anmeldung unter 0721 175-2111. Wegen Corona kann es zu Änderungen kommen. Infos im Netz unter www.naturkundemuseum-karlsruhe.de.