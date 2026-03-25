Im vergangenen Spätjahr hat Willi Kuhn mehrere Führungen durch seine jungen Nussbaumplantagen in Neupotz angeboten. Das Interesse an den neuen Sonder-Kulturen in der Pfalz ist groß und es gab ständig Nachfragen nach weiteren Führungen. Deshalb gibt es am Wochenende wieder die Chance, mit dem Landwirt durch seine Anlagen mit Mandeln, Maronen und Pekannüssen zu gehen. Kuhn wird erklären, wie diese angebaut, gepflegt und geerntet werden. Dazu vermittelt er Wissenswertes über den Nutzen des Anbaus und die weitere Verarbeitung der Erzeugnisse. Außerdem können auch die eingesetzten Maschinen auf dem Betriebshof von Willi Kuhn besichtigt werden. Mitveranstalter ist die örtliche Volkshochschule. Die Führungen zu Fuß durch das Tiefgestade zwischen Baggerseen und Rheinauen am Samstag, 28. März, beginnen um 10 Uhr und um 12 Uhr. Treffpunkt ist am Kieswerk Neupotz, die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung diesmal nicht erforderlich.