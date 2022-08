Die Auseinandersetzung um das Stadtfestival war vermeidbar. Die Stadt hätte nur einen Richterspruch aus dem Jahr 2017 ernst nehmen müssen.

Viele Freunde scheint der Kandeler Fußball in der dortigen Verwaltung und insbesondere im Ordnungsamt nicht zu haben. Denn die Behörden wollen bisher nicht gewusst haben, dass vor und nach den Spielen der 1. Mannschaft der Platz mit Musik beschallt wird. Das machte jedenfalls die Stadt im jüngsten Prozess wegen Lärmbeschwerden geltend. Erst durch die Beschwerde einer Anwohnerin hätten die Behörden davon erfahren und wollten nun am 18. August mal die Schallpegel messen.

Dazu wäre aber die Stadt längst verpflichtet gewesen. Schon 2017 haben die Oberverwaltungsrichter ihr anlässlich einer anderen Klage ins Stammbuch geschrieben, dass die Situation rund um Schwanenweiher und Sportgelände das aktive Eingreifen der Stadt erfordert, um die Konflikte dauerhaft zu bewältigen. Gefordert wurde ein umfassendes Monitoring der Entwicklung aller lärmverursachenden Aktivitäten am Schwanenweiher, einschließlich der nahe gelegenen Sportanlagen. Eine laufende ordnungsbehördliche Überwachung sei „selbstverständlich geboten“, meinten die Richter – vor fünf Jahren!

Aber vielleicht hat ja der Bürgermeister oder jemand anderes in der Verwaltung da eine andere Rechtsauffassung. Mit dieser rechtsstaatlich absurden Begründung wurde in Kandel schließlich auch das Festhalten an der widerrechtlichen Kündigung einer Kita-Leiterin gerechtfertigt.

Es wird Zeit, dass die Stadt sich endlich an die Arbeit macht und die Verantwortung nicht an einzelne Bürger abschiebt, die dann plötzlich den „Schwarzen Peter“ in der Hand halten. Dann stehen die Chancen gut, dass alle zu ihrem Recht kommen: Vereine, Konzertbesucher und Anwohner.