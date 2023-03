Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zweijähriger Zwangspause darf man sich in Schaidt wieder auf ein Fest freuen. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann will man die Dorfkerwe vom 9. bis 12. Juli feiern. Das kündigte Ortsvorsteher Kurt Geörger bei der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwochabend an.

Die Vorbereitungen für die Kerwe seien bereits angelaufen. Wie von den Vereinen und Schaustellern gewünscht, konnte auf dem Parkplatz der VR Bank ein Stromverteilerkasten aufgestellt werden.