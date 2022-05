Erneut haben Unbekannte Diesel aus einem Laster abgezapft: Zwischen Dienstag und Donnerstag wurden circa 200 Liter Kraftstoff aus einem abgestellten Lkw im Bereich der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld gestohlen. In den letzten Wochen und Monaten hatten es Diebe immer wieder auf Diesel abgesehen. Auf einem Lingenfelder Firmengelände wurde im April Kraftstoff im Wert von rund 3500 Euro abgezapft. In Zeiskam hatten unbekannte Täter im März 2000 Liter aus fünf Lkws abgezapftt. In dem aktuellen Fall hat die Polizei ebenfalls Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.