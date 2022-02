Am Montagabend waren im Kreis Germersheim erneut über 200 Menschen auf den Beinen, um ihren Protest gegen die Corona-Auflagen zum Ausdruck zu bringen. In Bellheim, wo die Polizei auch rund 50 Gegendemonstranten zählte, waren etwa 160 Leute unterwegs, in Rheinzabern etwa 30, in Hagenbach 23 und in Rülzheim 15. Nach Polizeiangaben hielt sich die Mehrzahl der Bürger an die Auflagen, hielt also den Mindestabstand ein und trug Maske. Im Vorfeld sei auf unterschiedlichen Plattformen zur Teilnahme aufgerufen worden.