Michaela Heilmann betreibt seit 8 Jahren erfolgreich die Tagespflege in den Niederwiesen in Wörth. In etwa einem Jahr wird sie die Tagespflegeeinrichtung im Seniorenzentrum Minfeld übernehmen. Aber findet sie dafür angesichts des Pflegekräftemangels auch die nötigen Fachkräfte?

„Wir haben zu dritt angefangen“ , erinnert sich Heilmann an den Mai 2012. Damals eröffnete sie die neue Tagespflegeeinrichtung, zuvor leitete sie das Haus Edelberg in Bellheim.