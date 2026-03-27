Im Bellheimer Wald stand mal ein Schloss. Lange existierte es nur noch in der Erinnerung. Bis Kilian Kunz einen verrückten Plan fasste.

Zwischen Bäumen und Gestrüpp kann man im Bellheimer Wald auf einem Stück Geschichte spazieren gehen. Vom Abenteuerspielplatz immer geradeaus, kurz vor den Holzwiesen einen Schwenker nach rechts, dann ist man bald am historischen Standort von Schloss Friedrichsbühl.

Doch das weiß heute nicht mehr jeder. Schließlich ist von dem im 17. Jahrhundert zerstörten Jagdschloss nichts mehr übrig. Außer einem in die Jahre gekommenen Gedenkstein, einem Wassergraben und einer Hinweistafel zeugte lange nichts davon, dass hier mal ein imposantes Bauwerk stand.

Daran wollte Kilian Kunz etwas ändern. Aus einer zufälligen Begegnung entstand eine Idee, um das verschwundene Schloss für Spaziergänger künftig unübersehbar zu machen – und so ein Stück lokaler Historie am Leben zu erhalten. „Wir hatten vor einigen Jahren im Historischen Museum der Pfalz in Speyer einen Kindergeburtstag gefeiert“, erinnert sich Kunz. „Da fiel meine Aufmerksamkeit auf ein großes Exponat, das dort den Innenhof schmückt.“ Es handelt sich um einen großen Steinbogen, ein sogenanntes Renaissanceportal – und den letzten noch existierenden Teil der Bausubstanz von Schloss Friedrichsbühl.

Nur ein Torbogen ist noch vom Schloss übrig

Das Portal war nach der Zerstörung des Schlosses im 30-jährigen Krieg für lange Zeit als Eingangstor in der Bellheimer Nikolauskirche verbaut. Inzwischen ist es seit über 130 Jahren im Speyerer Museum gut aufgehoben. „Da wird es bleiben, und das ist auch gut so. Es ist nur ein bisschen schade, dass man nach Speyer fahren muss, um ein Stück unserer Dorfgeschichte zu erleben, während der historische Standort praktisch unsichtbar ist“, sagt Kunz.

Es entstand ein ambitionierter Plan: Der Torbogen sollte nachgebaut und im Areal des alten Schlosses platziert werden. Der Gemeinderat stellte sich hinter das Vorhaben, die Kosten konnten in großen Teilen über Fördermittel des Landes beglichen werden. Kunz, von Beruf Grafikdesigner, erstellte ein 3D-Modell des Torbogens. Vor Ort in Speyer konnte er mit einem speziellen Scanner jede Fuge, jede Gravur und jeden kleinen Riss der alten Steine digital einfangen. Seinen Cousin, den Bellheimer Schreinermeister Sebastian Kraus, konnte er für die Idee begeistern, eine Replik des Bogens aus Holz zu erstellen – und zwar in Originalgröße.

Der Moment der Wahrheit: Das Tor wird zusammengesetzt

Ein außergewöhnliches Projekt für den Handwerker, der mit Unterbrechungen gut 18 Monate an der Verwirklichung der Vision arbeitete. Dabei kam ein computergestütztes Fräsverfahren zum Einsatz. Kraus und seine Mitarbeiter schafften es in mühevoller Kleinstarbeit, das hölzerne Gegenstück eines jeden Bausteins herzustellen.

Dabei war es mitnichten damit getan, die Maschine mit den 3D-Daten zu füllen und auf einen Knopf zu drücken. Besonders herausfordernde Stücke wie der hervorstehende Schlussstein in der oberen Mitte des Bogens mussten immer wieder aufgeleimt und neu gefräst werden.

Der Moment der Wahrheit kam dann, als die einzelnen Bauelemente zum ersten Mal zusammengesetzt wurden. Alle Puzzlestücke mussten perfekt ineinandergreifen. Waren alle Berechnungen korrekt? Hat die Maschine wirklich überall millimetergenau gefräst? „Als wir das riesige Bauwerk zum ersten Mal vor uns sahen, war das ein echter Gänsehautmoment“, sagt Kunz.

Genaue Lagepläne gibt es nicht

Mit einer umweltfreundlichen Lasur wurde das Tor wetterfest gemacht. Mit dem Nebeneffekt, dass das Holz nun mehr nach dem Stein aussieht, aus dem der echte Bogen gebaut wurde.

Inzwischen steht der Bogen seit Mitte Januar dort, wo sein historischer Vorgänger einmal das Adelsvolk zur Jagd begrüßte. Oder: Zumindest in der Nähe. Genaue Lagepläne oder Bauzeichnungen des Schlosses sind nicht überliefert. „Das heißt, dass wir nicht auf den Quadratmeter genau zurückverfolgen können, wo das Portal einmal platziert war“, erklärt Kunz. „Wir müssen versuchen, uns das mit unserem Wissen über vergleichbare Bauten, die zu dieser Zeit in der Region entstanden sind, herzuleiten.“ Jagdschlösser wie Friedrichsbühl seien oft so gebaut worden, dass die Sonne am Morgen in das Tor hineinschien, und so sei es nun auch bei dem Nachbau.

Kunz machte auch noch einen weiteren Schritt, um das verschwundene Schloss wieder sichtbar zu machen. Mithilfe digital erfasster Umgebungsdaten, der Analyse von Reparaturlisten, und der Beratung von Historikern und Architekten über den typischen Renaissancebaustil schuf der Bellheimer ein 3D-Modell von Friedrichsbühl. Keine historische Rekonstruktion, mehr ein „so könnte es ausgesehen haben“.

Das ganze Schloss gibt’s im Handy

Am Samstag wird das Schloss bei der Eröffnung der Wandersaison in der Verbandsgemeinde offiziell eingeweiht. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Schützenhaus. Wanderführer Arno Kern führt ab etwa 11 Uhr auf dem etwa sechs Kilometer langen „Friedrichsbühl-Rundwanderweg“. Nach ca. 1,5 km wird die Wandergruppe einen ersten Stopp am ehemaligen Schloss Friedrichsbühl machen. Bürgermeister Paul Gärtner wird das virtuelle Schloss zusammen mit Kilian Kunz und Sebastian Kraus offiziell einweihen. Anschließend kann man entweder zurück gehen oder die Rundwanderung fortsetzen, die gegen 13 Uhr enden wird.

Markiert wird der neue Wanderweg mit an Bäumen angebrachten Holztäfelchen, die den Torbogen abbilden. Am Torbogen selbst erwartet die Spaziergänger nun eine Erlebnisstation, die auch virtuell über die Schlossgeschichte aufklärt. Auf einer Tafel sind QR-Codes zu finden, die neben einem Audioguide und einem kurzen Film auch zu einer „Augmented Reality“, der Darstellung einer erweiterten Wirklichkeit führen. Dabei kann man mit seiner Handykamera den Torbogen scannen, woraufhin das Gerät das 3D-Modell des Schlosses hinter das Portal projiziert – so, wie es einmal ausgesehen haben könnte.