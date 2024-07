Wasser von oben, frenetischer Applaus von vorne und eine Polonaise von der Seite: Diese Konzert-Reise an den Bodensee wird den Teilnehmern vom Musikverein Harmonie aus Maximiliansau sicher lange in Erinnerung bleiben.

Während am vergangenen Wochenende bei der Anreise und beim Schlendern am Schloss Birnau noch bestes Wetter herrschte, kündigten beim Eintreffen im Hotel in Friedrichshafen erste Wolken nur am Rande an, was da kommen sollte. Auf Einladung der musikalischen Freunde waren die Maximiliansauer in den Süden gereist, um beim Sommerfest des Musikverein Jettenhausen in der Kernstadt, eher abseits der touristischen Glanzpunkte, aufzuspielen. Eine Musikerin der Harmonie stammt aus Jettenhausen und so wurde schon vor längerer Zeit musikalische Bande geknüpft.

Es war noch keine Note gespielt, da wurde aus dem Nieselregen ein richtiger und die Stoffbahnen, die das Wasser davon abhalten sollten, zwischen dem Pavillon, unter dem Besucherzelt durchzubrechen, stellten ihre Funktionalität ein. An mehreren Stellen tropfte und rann das Wasser, traf Orchestermitglieder und Instrumente. Stühle wurden umplatziert, leere Bierkrüge zum Auffangbehälter. Die Gläser liefen voll, wurden durch Eimer ersetzt.

Ausflippen beim Böhmischen Traum

Die Vorzeichen waren also alles andere als vielversprechend, trotz fetzigem Rock-Opening. Dann kam der Bus. Und mit ihm eine bunte Truppe. Teils mit Girlanden behängt entpuppte sich der vermeintliche Junggesellen-Abschied als heitere Geburtstagsgesellschaft zum Fünfzigsten, die sich bald lautstark bemerkbar machte, indem sie „Böhmischer Traum“ forderte. Ein wohl eher ungewöhnlicher Wunsch, doch Dirigent Lukas zeigte sich flexibel, ließ seine Musiker erst ein Geburtstagsständchen spielen und dann die gewünschte Polka. Die Gäste reagierten mit Jubel, der im weiteren Verlauf nicht viel schwächer werden sollte. Spätestens als das Geburtstagskind den Taktstock übernehmen durfte war klar: hier feiern ebenfalls Musiker. Im weiteren Verlauf übernahmen sie sogar ein paar Instrumente und spielten mit, während andere eine Polonaise durchs Zelt starteten.

Das ganze während Helfer immer wieder die volllaufenden Eimer leerten und dafür sorgten, dass der Boden auf der kleinen Wiese neben der Kirche noch mehr zum Weich-Gelände wurde, was aber insbesondere die anwesenden Kinder nicht davon abhielt zu tanzen und Spaß zu haben.

Neue Freundschaft?

Wo liegt eigentlich Maximiliansau? Diese Frage schwappte durchs Zelt, als die Musiker der Harmonie mit einem breiten Lächeln ihre Instrumente verstauten und in Sicherheit brachten. Schnell kam es zu Gesprächen und zum Austausch mit der Truppe, die sich als Freundeskreis aus verschiedenen Musikvereinen aus der Umgebung von Schaffhausen zum Erkennen gab. Ein Besuch beim nächsten Lindenblütenfest in Maximiliansau wurde zumindest angedacht, schließlich sei auch ein Ausflug nach Speyer im Wunschplan.

In Jettenhausen übernahmen dann die jungen Leute von Blechwerk das feuchte Musiker-Zelt – und lieferten eine irre Show ab, die die Vereinsmusiker – egal ob aus Maximiliansau, Jettenhausen oder sonst woher – bewundernd strahlen ließ. Regen, Matsch, bombastische Stimmung: ein wenig wie ein Festival – jedoch mit Blasmusik.